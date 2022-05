Patrice GUDER

Expert-comptable stagiaire de 2007 à 2011 - Activité exercée en cabinet d'expertise comptable, à Niort (79) puis à La Rochelle (17). Responsable d'un portefeuille de 42 clients (CA 67 K€) pour des missions de présentation et de révision des comptes.



Secteurs d'activité : Promotion et construction immobilière - Restauration - Cabinets médicaux - Commerce de proximité - Bar Tabac - Artisans - Services aux entreprises - Concession et réparation automobile - Casinos Maisons de jeux - SCI.

Missions d'audit légal pour des PE et Associations.





Enseignant agrégé à l'Université de La Rochelle, en poste fixe depuis septembre 1996, responsable de Cours Magistraux et animation de Travaux Dirigés en :

- Comptabilité Générale & Comptabilité Approfondie (niveau DCG, Bac+3)

- Mathématiques financières

- Finance d'entreprise et Contrôle de Gestion

- Etudes de cas en gestion de PME-PMI

- Simulations de gestion



Mes compétences :

Développement durable

Enseignement

EXPERT COMPTABLE

fiscalité