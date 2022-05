Patrice GUENOT

Voici quelques-unes de mes compétences:

- Programmation en langage PL7- 3, PL7 junior, PL7 pro, PL7 707, Unity, de chez Schneider.



- Conception et mise en place de chaines de régulations. Des régulateurs intégrés aux automates ou externes (Coreci, Jumo).



- Programmation et utilisation des terminaux Télémécanique, de la gamme Magelis.



- Autres types d’automates utilisés: Siemens S5, S7.



- Conception de superviseurs sous :

o Intouch

o Monitor 77 , monitor Pro

o PC Vue 32

o PC Win2





- Très bonne connaissance de l'instrumentation des marques Jumo, Véga, Endress & Hauser, pour l'instrumentation, débitmètres, détecteurs de niveaux, conductivimétres , enregistreurs, etc..

- Maîtrise des appareils de télétransmission Sofrel.





- Déplacements effectués en Pologne et en Ukraine pour le démarrage d’installations automatisées.



Mes compétences :

Automates

Automatisme

Electronique

Électrotechnique

Informatique

Régulation

Schneider