Patrice GUILLOUX

Instituteur à l’origine après un baccalauréat technique, j’ai acquis, au cours d’un parcours professionnel aussi riche que varié ainsi que par le biais de la formation continue, l’essentiel de mes compétences (communication, formation de formateurs, qualité, gestion, négociation commerciale). J’ai exercé tour à tour en qualité de conseiller en formation en GRETA, Directeur adjoint d’une ASFO et aussi Responsable régional d’un syndicat professionnel : ces différentes fonctions m’ont mis en contact avec des entreprises et permis de conduire de nombreux projets RH d’envergure.J'ai poursuivi mon activité en qualité de directeur de secteur dans une entreprise multinationale de l’intérim et cela m'a permis de compléter la dimension commerciale de mon profil.

Après ces 20 années d’expérience professionnelle, j’ai souhaité crée mon entreprise de services, dédiée à l'organisation et l'accueil de réunions, formations, séminaires.Un contexte économique peu favorable et des conditions d'exploitation difficiles m'ont contraint de cesser cette activité.

J'anime à présent les délégations régionales EST et Gd EST d'Uniformation, OPCA du secteur de l'Economie sociale, de l’Habitat social et la Protection sociale.



Mes compétences :

formation continue

ressources humaines

pédagogie

formateur