Patrice GUYOMARD

. Conception en électronique numérique sur systèmes radar et contre-mesures (7 ans à Brest et Bordeaux)

. Développement logiciel dans la société Comptek (8 mois à New-York)

. Développement de Datawarehouse avec Business Objects, développeur puis responsable technique pour Thales Systèmes Aéroportés - 5000 personnes (3 ans sur Brest et Paris, management et formation d'une équipe de 7 personnes)

. Développement logiciel sur systèmes de Command & Control (3 ans et demi sur les affaires Horizon et Siews à Brest)

. Ingénierie systèmes de PatMar/SurMar : responsable des interfaces avion (une quinzaine de prime items) et des interfaces avion-centre sol (2 ans à Brest et Ankara)

. Responsable ingénierie système des 5 centres sols de PatMar/SurMar situés en Turquie (depuis début 2006; activités sur Brest, Paris, Bordeaux et Ankara, Istanbul, ...)

. Responsable ligne de produit CMS (Combat management system) / C2 (Control & Command) de guerre des mines



Mes compétences :

Cms

Datawarehouse

Engineering

Hardware

Ingénierie

Manager

Patrol

Survey