Patrice HATEAU

Merci de votre visite !



Gérant de Synergie Vin, société de conseil, audit, gestion, transition spécialisée dans le milieu viticole et plus particulièrement axée sur l'évaluation, la structuration et restructuration dans le cadre d'achat ou de vente de propriétés viti-vinicoles. L'objectif étant de faire profiter de mes riches expériences différents propriétaires viticoles, actionnaires, gérants et investisseurs. Investir dans un bien viticole c'est bien, réussir après son investissement c'est mieux !



Mes compétences :

Agence de voyages

Directeur d'exploitation

Directeur technique

Exploitant de débit de boissons

Maître d'ouvrages

Responsable Vignobles