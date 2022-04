Benoît ROSEAU

Passionné de vigne et de vin, je crée un domaine viticole en vallée du Rhône, autour de l'appellation Saint Joseph. Je recherche des partenaires humains et financiers souhaitant s'investir dans un projet de production de vin artisanal, exprimant le terroir et respectant la nature.



De formation agricole, j'ai grandi dans la vallée du Rhône, au milieu des vignes. Fils de pied-noirs, mes aïeux ont fait de l'Algérie une terre fertile. Mes arrière grands parents étaient vignerons à NOVI.



A leur suite, je souhaite planter mes vignes et créer mon domaine en vallée du Rhône.



Après une expérience de gérant d'un domaine viticole et céréalier de 740 ha dans le Gard, j'ai décidé, en 2007, de mettre mes diplômes de côté, et d'orienter ma carrière vers la viticulture pour créer, un domaine viticole. Pour cela, j'ai appris le métier dans les vignes en travaillant comme vigneron et caviste dans différents domaines de la vallée du Rhône et de la Provence. J'ai ainsi assuré la taille, les travaux en vert, les traitements , les vinifications, l'élevage et les différents travaux de conditionnement.



En 2009, j'ai pris en main la partie technique de la production du domaine Jules Desjourneys. Situé sur les appellations Fleurie et Moulin à Vent, le domaine a été créé en 2007 avec pour objectif de devenir LA référence de la région. En cours de certification "Agriculture biologique", sur des vieilles vignes peu ou pas mécanisables situées sur des terroirs uniques.

Cet objectif hautement qualitatif et très exigeant m'a demandé une gestion technique et une organisation sans faille, un encadrement et une formation constante des opérateurs, une implication sans concession.



L'ensemble de ces expériences me permettent aujourd'hui de définir clairement mon projet de création de domaine.

Partir de rien, tout créer, de la plantation à la vente,

Raisonner les choix techniques et économiques,

Faire un grand vins avec peu de moyens,

Vivre d'une agriculture respectueuse de l'environnement,

Faire de belles choses et acquérir une expérience unique.



