Florence FLAMENT

Forte d'une expérience de 10 ans en gestion de projets agro-alimentaires (achats, supply chain, relations ministérielles, développement international, commercial, marketing), dotée d'une grande aisance relationnelle et d'une excellente adaptabilité, je souhaite aujourd'hui contribuer à la croissance et au développement d'une entreprise aux valeurs humaines et consciente des enjeux de notre société.

Expérience dans le pilotage de Business Unit, développpement commercial, image corporate, CRM, achats, animation, management transversal et hiérarchique



Mes compétences :

Export

Communication

Qualité

Gestion de projets

Marketing

Coordination

Négociation

Agriculture

Business Analysis

International business development

Commerce international

Relations internationales

Relationnel

Gestion de la relation client

Business planning

Gestion de partenariats

Partenariats

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Étude de marché

Étude de faisabilité de projets

Logiciel CRM

Marketing relationnel

Management transversal

Management

Business management

Business Objects

Business development

Business

Développement commercial

Achats internationaux

Achats responsables

Gestion de projet

Achats

Négociation achats