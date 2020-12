Carole GEORGE

Après mon diplôme de l'INSA en Génie Biochimique et Alimentaire, je me suis spécialisée en qualité.

J'ai ensuite assuré la certification ISO 9001: 2000 de l'établissement pharmaceutique d'Aurillac du groupe LALLEMAND.

En 2004, j'ai intégré GENIBIO INDUSTRIE, spécialisé dans l'extraction végétale de principes actifs pharmaceutiques et cosmétiques et d'ingrédients alimentaires, où j'ai crée le service qualité.

J'y ai obtenu le certificat de conformité aux Bonnes Pratiques de fabrication (BPF des Matières Premières à usage Pharmaceutique (MPUP), avant d'étendre les BPF aux activités cosmétique et probiotique, puis j'ai conduit la démarche HACCP au niveau de la gamme alimentaire.

En 2009, j'ai rejoins VERT PRODUCT INGREDIENTS, groupe 3i NATURE, spécialiste des compléments alimentaires. Je me suis attaché à déployer les normes ISO 9001 et ISO 22000 et à maintenir les certifications BPF, ECOCERT et ECOCERT GRENNLIFE précédemment obtenues.

En intégrant VECTALYS, biotech spécialisée dans le transfert de gènes avec des vecteurs viraux, je suis revenue à mes 1ères amoures : la biotechnologie. Mes 1ères missions ont consisté à mettre place le système de libération des lots et d'assurance qualité produits, puis à coordonner la phase d'industrialisation (LEAN/ supply chain, PDP / gestion des stocks,...). Désormais, je m'attache à déployer le SMQHSE de VECTALYS, conformément aux BPF et à la réglementation applicable, dans un soucis d'amélioration continue.



Mes compétences :

ISO

BPF

Alimentaire

Audit

HACCP

Inspection

Recherche

Hygiène

Qualiticien

Qualité