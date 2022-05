Patrice HOAREAU

Au sein de l’équipe qualité fournisseur d’ATR, j’ai spécifiquement en charge le suivi équipementiers français et étrangers et des prestataires JAR145 et in situ.

Mes activités dans ce domaine sont :

- Evaluer et sélectionner des fournisseurs pour les nouveaux projets suite à RFI RFP

- Qualifier des fournisseurs suivant le référentiel ATR avant de les intégrer la base (validation des PAQ, audit de qualification SSCAM,…)

- Accompagnement et validation des jalons en phase de développement (CDR,IQD, SCD, FAI…)

- Evaluer et développer la maturité industrielle (assessment type IPCA+…)

- Suivi des transferts industriels et changement de source



Une autre facette de mon activité consiste à réaliser des diagnostics capacitaire chez les équipementiers ayant des mauvaises performances de livraisons et par conséquent impactent la FAL ATR. Ces diagnostics sont majoritairement orientés supply chain. Ils visent à optimiser les flux et améliorer le niveau d'OTD (conforme et à l’heure). Une compétence logistique et une connaissance du système MRP2 est donc nécessaire (diplomé management des flux).



Enfin, toujours dans un esprit d’amélioration continue, je participe à la mise à jour des procédures, des méthodes et de outils de mon département (support d'audit, approche precessus...)



Mes compétences :

Audit qualité

Lean supply chain

Lean Six Sigma

Amélioration continue

Développement produit

Industrialisation

Relation fournisseurs