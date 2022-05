Patrice HOUDELETTE

53 ans de responsabilité, 25 ans de direction d’un service de maintenance de 150 collaborateurs m’ont donné l’opportunité de mettre en œuvre des idées innovantes en matière de management des hommes, de la sécurité, de la productivité , d’évolution des organisations et des compétences des collaborateurs.

J’exerce une activité de Consultant/formateur depuis 10 ans par passion pour mon métier, ma volonté est de faire profiter de mon expérience et de mon expertise aux entreprises et à leurs collaborateurs dans le but de les accompagner pour atteindre leurs objectifs professionnels et économiques.

Le moteur de ma motivation : mon engagement à satisfaire les responsables d’entreprises me faisant confiance. Mon expertise des situations en entreprise, à travers un audit, me permet de réaliser rapidement un diagnostic des problèmes et en fonction des besoins du client, de proposer des solutions sur mesure mettant en évidence la valeur ajoutée.

En matière de formation, les modules supports sur mesure sont développés en fonction des besoins.

J'interviens dans le domaine de la maintenance industrielle sur les plans formations techniques, méthodes, management. Accompagnement de projets et management de personnel, audit d'organisation suivi de propositions de pland'actions en fonction d'objectifs fixés par la direction de l'entreprise.



Mes compétences :

Professionnalisme