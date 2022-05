Patrice HOURNON

Expert de la Distribution Spécialisée : Multi-secteurs (sport, mode, équipement de la personne, équipement de la maison, services et industriel). Multi-canal (expérience des magasins en mode "intégré", "franchise", "coopératif", "VPC" et "BtoB").

- Catégorie Management BtoB et BtoC : de la définition de la stratégie à l’analyse des résultats, en passant par le Marketing Produit (offre et merchandising).

- Initiateur et créateur de la Joint Venture de négociation commune aux groupes Go Sport et Sport 2000 sur Genève (montage commercial et juridique, recrutement et management)

- Négociations auprès des grandes marques, dans un contexte national et international. Elaboration de la stratégie et animation des équipes.

- Gestion financière du compte d’exploitation et de résultat : optimisation du Cash et de l’EBITDA de l’entreprise et des magasins.

- Management d’équipes « multi-métiers » et en mode projets « transversaux ».

- Maîtrise de la chaine globale d’approvisionnement.



Mes compétences :

Conseil

Marketing Produits

Développement

Joint Ventures

E-Commerce

Loisirs

Distribution Spécialisée

Sport

Coaching

Trade marketing