Vincent GRADELER

Directeur détablissement EHPAD.

Les relations humaines sont le fil conducteur de mon parcours professionnel et de mes activités personnelles. Au cours de mes expériences jai développé de nombreuses compétences en relation humaine dans différents contextes et complexités, en management et aussi en accompagnement (formateur et coach).

Ce secteur et ce métier mintéressaient déjà en 2001. Avec un groupe de travail dans le cadre de mon DESS à lIAE dAix en Provence, nous avions élaboré un projet de résidence services Senior. Les secteurs médico-social et Résidences services senior ont aujourd'hui besoin de directeurs motivés et compétents.



Le directeur, garant du cadre et d'une éthique, est un acteur majeur où lhumain, la sécurité et la bientraitance individualisée sont au cœur de son activité, dans le pilotage et la motivation des équipes pluridisciplinaires. La philosophie de chaque EPHAD et résidence consiste à mettre tout en œuvre pour accompagner au plus près les attentes de chaque résident afin quils se sentent bien. Un lieu de vie où il fait bon vivre et où chacun retrouve du plaisir. La direction et toutes les équipes sont aux services des résidents et des bénéficiaires pour leur donner, redonner envie et confiance grâce à de lattention, une présence, une écoute et des petits gestes individualisés.



Dautres activités comme lenseignement des arts martiaux que je pratique depuis lâge de 16 ans (Karaté, Tai chi et Qi gong) et le Tango Argentin sont tout à fait transposables aussi dans un établissement pour la santé et le bien-être des personnes âgées.



En conclusion, vous pouvez compter sur :

Mes expériences (25ans) : 5 ans manager ; 8 ans formateur-consultant et coach ; 7 ans entrepreneur ; 20 ans entraîneur-coach en arts martiaux pour :

Gérer un centre profit en optimisant et analysant le budget et les indicateurs ;

Garantir et assurer un très haut niveau de disponibilité et de réactivité ;

Respecter, faire respecter et développer une éthique professionnelle reliée aux comportements référents et aux règles de conduite promus par létablissement ;

Piloter et superviser les éléments et indicateurs pertinents qui peuvent améliorer la qualité des services. Faciliter la circularité et la fluidité des informations ;

Partager et promouvoir les meilleures pratiques en interne comme en externe ;

Reconnaître et valoriser les compétences clés des collaborateurs. Soutenir, stimuler et entraîner les collaborateurs à développer leurs compétences, leur capacité à coopérer. Développer et favoriser le transfert des compétences.