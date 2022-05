Je suis Avocat spécialiste en Droit Immobilier, associé du cabinet AVOCONSEIL entre 2002 et 2017 et désormais depuis le 1er janvier 2017 associé gérant au sein de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT.



J'interviens dans différentes matières du Droit Immobilier, et notamment :

- Rédaction d'actes, de contrats,

- Baux en général et notamment baux commerciaux, d'habitation, professionnels,

- Urbanisme

- Contentieux de l'assurance construction et tous litiges liés à l'exécution des marchés privés

Contentieux relatifs aux relations de voisinage et baux d'habitation



J'interviens enfin en Droit Administratif :

- Relations avec les collectivités locales, les établissements publics et assimilés (Conseils et litiges)

- Marchés publics et délégations de service public



Je suis intervenant régulier dans le cadre de la formation continue des avocats de 16 Barreaux du ressort de l'E.C.O.A. (Ecole du Centre Ouest des Avocats) de POITIERS (Thème des baux commerciaux)