Patrice JACQUEMIN

Diplômé des Beaux-Arts en 1984, j'ai été pendant plusieurs années styliste dans l'industrie textile puis responsable de création associé dans deux agences de communication. Après plusieurs voyages dans différents déserts de sable ou d'eau (Sahara, désert Jordanien, océan), j'ai eu envie de transmettre mes sensations face à l'intensité de ces paysages, et depuis 1999, je consacre la majeure partie de mon temps à la peinture. Mon travail n'est pas une représentation de ces espaces, qu'ils soient déserts, océan, ou haute montagne, mais plus une évocation de ceux-ci, au spectateur de s'approprier ces sensations. Ma peinture se veut résolument expressionniste et abstraite laissant l'imaginaire entrer en action. Proche de Rothko, Debré ou Zao Wou-Ki, je cherche à travers la vibration d'un lieu, sa lumière, à donner à contempler et à méditer. Revendiquant une approche taoïste de la peinture, j'espère vous apporter une part de plénitude, un moment de sérénité. Paysages intérieurs, intimistes, révélateurs de nos "états d'âme", vous pourrez chaque jour y voir quelque chose de différent, et il vous tient de plonger dans ces espaces et de vous laisser porter par vos sentiments, vos sensations, vos émotions.

Depuis quelques années, je ne travaille plus qu' "a tempera" sur bois avec des produits inertes pour l'environnement et écologiques.



