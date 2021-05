Exposition permanente :

2013 - à l'atelier privé, 15 rue de l'abbaye, Fontgombault.

Sur rendez-vous (prendre contact par le formulaire) ou selon les jours sur invitation.

+33 (0) 675.67.12.20

Prochainement :

2014 : Douala, Cameroun

2014 : Saint-Petersbourg, Russie

Quelques expositions passées :

2013 - 20 à 28 septembre, Cluis (36340), semaine franco-russe, exposition thématique.

2013 - 15 juillet à 15 août, à Lurais (36) ; une oeuvre : "Projection"

2013 - 15 mai à 31 août, au syndicat d'initiative de Fontgombault (36220)

2013 - avril, à Yaoundé, Cameroun

2012 - septembre à Fontgombault (Indre)

2012 - août en Brenne

2011 - juillet et août en Brenne

2011 - 8 juin, clôture de l'exposition à Outre Terre, 07100 Annonay (début : mai 2010)

2011 - 21 mai, Annonay au Printemps des Couleurs, festival de lutte contre les discriminations.

2010 - du 28 octobre au 1er novembre - GMAC (Grand Marché d'Art Contemporain, Place de la Bastille à Paris)

2010 - du 1er septembre au 7 octobre - exposition au Liberté Café à Annonay

2010 - juillet et août en Brenne

2009 - Tournon-sur-Rhône (mars à septembre)

1987 - Château médiéval de Romefort (Indre) - artiste invitée par Claude Quinquaud

1985 - Ouistreham, Riva Bella - exposition familiale : Pierre Hurtrel, Claude Hurtrel, Marie Hurtrel

1984 - Argenton-sur-Creuse - galerie et exposition de rue

1983 - Argenton-sur-Creuse

1984 - Gargilesse exposition de rue

1983 - Argenton-sur-Creuse

1983 - Gargilesse exposition de rue

1982 - Argenton-sur-Creuse

1981 - Salon de printemps de Maisons-Alfort

1980 - Salon de printemps de Maisons-Alfort

1979 - Salon de printemps de Maisons-Alfort

1978 - Salon de printemps (Val-de-Marne) - première exposition et première vente (huile au couteau sur toile)





Là où plonge le regard, l'âme se transporte.



Marie HurtrelÊtre étonné. Voilà bien toute la définition de l'intérêt d'une création : interpeller, surprendre, étonner, communiquer cet invisible troublant en soi.



Lire, que ce soit une peinture, une sculpture, un texte, une musique, une photographie, etc. une expression du corps et de l'âme de toutes les façons, et relire, et même après des milliers de regards et de lectures d'une même oeuvre, s'étonner encore la définit comme art, à mon sens.



Alors, la définition de l'art serait forcément propre à l'oeil de l'âme lectrice et non à l'objet et sa facture.

Mais, que l'étonnement vienne par essence et nature transmise du créateur dans sa création et non dans la conscience et une recherche de provocation et d'accroche gratuites.

L'inspiration n'est jamais un calcul. C'est la spontanéité de la transmission de ce qui est transcendé qui rend l'oeuvre parlante et étonnante.

Portée par une technique suffisamment maîtrisée qui la libère, la parole infusée et pétrie dans l'oeuvre, lors de la création, arrête le regard, happe le lecteur dans un moment d'éternité.

Fascination ?



Marie Hurtrel



Mes compétences :

Peinture

Art

Poésie

Culture

Littérature

Infographie