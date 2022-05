Patrice JARRY

Après un parcours industriel au sein de RENAULT (automaticien , responsable maintenance, production,) puis CLAAS (Production, Méthodes), j'ai intégré l'entreprise DUVAL METALU pour apporter ma culture industrielle complémentaire à l'activité Bâtiment en prenant le poste de Directeur.

Actuellement en recherche d'une nouvelle orientation, je souhaite apporter un panel de compétences assez large (RH, Gestion, Qualité, Organisation,...) et une nouvelle vision à une entreprise locale de taille humaine, ou à travers une fonction conseil à plusieurs entreprises.



Mes compétences :

Aluminium

Bâtiment

Métallerie

Production

Second oeuvre

Second oeuvre bâtiment