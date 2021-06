Rémi GOMES

Environnement, Politique et voyages... Telles sont mes passions !

Ancrées en moi depuis longtemps (peut-être dès ma naissance ...), je me suis toujours promené autours de ces trois directions. L'environnement (dans le sens "écologie") représente, pour moi, la défense de la terre nourricière (Pachamama disent les descendants des Incas...) et je consacre tout mon temps de labeur à ce sujet. La politique est l'autre côté de ma personnalité, l'être social. Toute société doit s'organiser et le politique, dans son but ultime, doit être prêt à se sublimer pour le bon fonctionnement de cette organisation. C'est pour cela que je me passionne pour la chose politique, lorsque mon travail me le permet. Quant au voyage, c'est le moment où je me sens léger et où je peux regarder les êtres humains agir et interagir les uns avec les autres sans sentir la pesanteur terrestre... C'est ma liberté nécessaire !



Mes compétences :

Conseil en management

Environnement et développement durable

Formation de formateurs

Qualité client

Sécurité au travail

Gestion de l'eau

Management

Environnement

ONG