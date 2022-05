Je travaille au sein de la société Hager depuis plus de 22 années, avec 11000 collaborateurs dans le monde entier.

J’aime :

-les loisirs créatifs et des activités manuelles.

-De m’occuper d’association comme:

•Le football club de Valff

o Secrétaire

o Dirigeant super veterans

o Correspondant des jeunes du FC Valff



•Webmaster

o du FC VALFF et la pétanque d’Altorf