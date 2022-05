Bonjour et bienvenue sur mon profil !





Le réseau est un excellent moyen de découvrir des personnalités et de favoriser le partage des connaissances. Je suis tout à fait dans cette dynamique d'échange.



Après avoir eu différentes opportunités dans les mondes du conseil et de l'entreprise, je me suis orientée vers le développement des Ressources Humaines.



Ce service qui autrefois été axé sur l'administratif, devient de plus en plus stratégique. Les entreprises ont de nouveaux besoins et les services RH se doivent d'être pro actifs et de proposer des solutions toujours plus attractives.



N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus ou pour échanger sur des problématiques RH...





Stéphanie BALLIAS



Mes compétences :

Ressources Humaines

Recrutement

Gestion de carrière

Relations sociales

Formation