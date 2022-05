Patrice KESTENBERG

Avec près de dix ans d'expérience en gestion de projets internationaux complexes, j'ai acquis des connaissances solides dans le management d'équipes et dans l'implémentation de systèmes informatiques.

Mon relationnel et ma compréhension des enjeux métiers me permettent de me positionner en tant qu'interlocuteur privilégié des responsables opérationnels, afin de les accompagner dans leurs projets et de traduire leurs problématiques en solutions informatiques, de résoudre les conflits d'intérêts et de mettre en place des plans d'action en cas de crise.



Mes compétences :

Gestion de projet

ERP

BI

ORACLE E-business Suites Financiales

Management des systèmes d'information