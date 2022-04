Elvire SERRES

*** Emails m'ayant été adressés directement ***

"Un grand merci pour l'aide que vous nous avez apportée, pour votre créativité et votre efficacité. Vous avez fait du très bon boulot (qui a été apprécié de tous) et je crois que nous avons franchi un nouveau cap cette année grâce à votre intervention." Grande entreprise publique



"Au-delà des résultats efficaces apportés lors de vos intervention, j’ai apprécié la qualité et la transparence de nos échanges. " - Entreprise du CAC40



*** MANAGEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION ***



Trilingue (9 ans à l'étranger), possédant un véritable goût du défi, une double-casquette technique et management et 11 ans d'expérience, je serai un véritable atout pour votre entreprise.

Pour ma part, je souhaite mettre mes compétences au service d'une entreprise qui saura me proposer des véritables défis.





*** Expertise ***

- Stratégie et Pilotage des SI

- Transformation et Réorganisation de la DSI

- Gestion de portefeuille de projets (PMO)

- Gestion de projet



*** Autres connaissances ***

- Certifiée ITIL

- Nombreuses cartographies de SI (fonctionnel, applicative et technique)

- Tableaux de bord (Conception, utilisation de BO...)

- Connaissance dans le développement (y compris web)

- Connaissance génériques sur les infrastructures, réseaux, base de données, systèmes...



*** Langues ***

- Français

- Anglais

- Portugais (Brésil)



Mes compétences :

Schéma directeur

Transport

Project Management Office

Brésil

Cartographie

Organisation

Urbanisation

Gestion de projet