Patrice KILIAN

A 46 ans, mes expériences acquises dans des postes opérationnels à forte responsabilité m'ont permis de développer un savoir-faire original, synthèse efficace des points de vue comptable, fiscal, juridique, industriel, commercial et financier.



Pour garantir une bonne efficacité, je ne propose que des prestations que j'ai déjà "vécues" :



• Création et formalisation des plans d’affaires stratégiques.

• Recherche de fonds propres et accompagnement lors des négociations avec les partenaires financiers pressentis

• Utilisation des différentes aides et allègements fiscaux, en particulier en matière de Crédit Impôt Recherche, sujet que je maîtrise depuis de nombreuses années.

• Amélioration de la gestion du quotidien (achats, trésorerie, etc.) par l'utilisation d'outils simples et efficaces



Mes compétences :

Business

Business plan

Conseil

Conseil stratégique

Crédit impôt recherche

Gestion de crise

gestion de trésorerie

Gestion et management

Innovation

Management

Management d'entreprise

Plan d'affaires

Poste CLient

Recherche

Trésorerie