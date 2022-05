Patrice KLEIM

Parcours technique, commercial et marketing (produit et communication) dans les biens d'équipement de la maison : près de dix ans dans l'électroménager pour le groupe Brandt (comprenant à l'époque Brandt, Thomson, Vedette, Sauter, Thermor, De Dietrich), deux ans dans les sièges meublants pour le groupe Dumeste Steiner Cauval Industrie (avec pour clients principaux Conforama, But, Atlas, Fly), six ans dans l'équipement sanitaire pour Leda (groupe Allia/Selles/Leda en France et Sanitec en Europe), trois ans dans les produits verriers et miroirs (Pradel, Aurys, Charles André) pour l'industrie (au travers de groupes comme Gautier, Célio, Optimum, Nolte, Rauch...) et le particulier (au travers de groupes comme Lapeyre, Cédéo, Point P, Leroy Merin, Castorama...). Depuis septembre 2015 responsable commercial et marketing des verres décoratifs intérieurs chez Saint-Gobain pour le secteur hôtelier en Europe.



Mes compétences :

Création

Marketing

Décoration intérieure

Communication

Gestion de projet

Management

Internet