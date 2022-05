Pierre-François JEANDET

Directeur Général Ventes & Marketing avec une expérience de management multi-canaux de distribution sur plusieurs pays et de management de Grands Comptes Internationaux. Expériences de Marketing International au niveau Européen et de restructuration d'entreprise avec 3 LBOs.

Habitué à travailler en anglais depuis plus de 12 ans, Japonais parlé courant, et Allemand à réactiver.

Habitué à voyager depuis plus de 12 ans avec un bureau actuellement en Irlande, précédemment à Düsseldorf, Hambourg, Malmö, Venise. Mobile géographiquement.



Mes compétences :

Lancement de produits

Direction grands comptes internationaux

Gestion des marques

Direction générale

Restructuration d'entreprise

Marketing stratégique

Développement des ventes

Stratégie commerciale

Marketing international

Ventes multi-réseaux de distribution

Développement produit