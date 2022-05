Patrice LACHANCE

Après quelques années d'expériences diverses en développement en environnement Unix hétérogènes et un passage au support technique chez IBM Global Services Canada, j'ai été recruté à Montréal par une société française.



Vivant en France depuis août 1998, je totalise maintenant plus de seize ans d'expérience en ingénierie, architecture et administration d'environnements Unix, virtualisation et cloud de production, critiques et hétérogènes, principalement dans le domaine bancaire.



Polyvalent et efficace en situations de crise, je suis reconnu pour mon dynamisme et mon sens des responsabilités. Consciencieux et appliqué, je possède une expérience dans la rédaction de documents techniques.



Après avoir occupé de janvier 2007 à novembre 2012 le poste de responsable du développement des Offres Unix, Virtualisation et Cloud Computing au sein de la division infrastructure Logica (devenu CGI mi 2012), j'ai intégré la Société Générale où j'occupe un poste d'architecte infrastructure et anime la communauté d'automatisation.



Compétences techniques:

Certification TOGAF Advanced

Cloud Computing (IaaS/PaaS)

Unix: Solaris 2.x - 10 (Certification SCSE), AIX, Linux, OpenSolaris

Virtualisation: VMware ESX, Container Solaris (SCLA), Micro-partitionnement AIX

Languages de programmation: C, C++, Perl, PHP, T-SQL, Ksh

SGBDs: Sybase, MySQL, SQL-Server, Oracle



Publications techniques:

- Article sur Solaris 10, en première page du GNU Linux Magazine vol 69 (France, février 2005)

- Quelques autres en cours de rédaction...



Autres expériences:

Formation de quelques centaines de personnes aux différentes techniques de secourisme.

- Instructeur RCR (Réanimation Cardio-Respiratoire)

- Instructeur CSST (Certificat Sauveteur Secourite du Travail)



Mes compétences :

Solaris

VMware ESX

SAN

Virtualisation

Gestion de projet

Management

Linux

Conseil

Audit

AMOA

Unix

SQL

AIX

Cloud