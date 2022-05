Patrice LANCIEN

L'imprimerie Technic Plus Impression (TPI) est une imprimerie leader sur le grand ouest. Son savoir faire reconnu est basé sur 30 ans d'expérience récompensé en 2016 par le Cadrat d'Or, distinction nationale récompensant l'entreprise sur sa capacité à imprimer pour ses clients des documents et ouvrages de qualité.

Sur le marché difficile de l'impression l'entreprise s'adapte continuellement garantissant grâce à l'implication de ses 65 salariés un haut niveau de qualité d'impression et de service à ses clients. L'entreprise est présente sur le grand ouest et plus globalement sur des comptes nationaux réalise un chiffre d'affaire de 9,3m€ aves des clients prestigieux: Yves Rocher, la Société Générale, Carrefour....



