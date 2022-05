Patrice LAURANT

SUITE A UN BTS FORCE DE VENTE EN 1996 J'AI ETE COMMERCIAL DANS L'IMMOBILIER ET L'ASSURANCE ( CENTURY 21, FONCIA, AXA)PENDANT 8 ANS. EN 2004 ET 2005 J'AI PREPARE UN BTS EN VITICULTURE ET OENOLOGIE QUE J'AI OBTENU EN JUIN 2005. J'AI ENSUITE TRAVAILLE POUR LE SYNDICAT DU MUSCADET, L'INAO, ET UN NEGOCIANT EN VIN (EN PRODUCTION). APRES CES DIFFERENTES EXPERIENCES TRES VARIEES ET QUI M'ONT PERMISES D'APPREHENDER L'ENSEMBLE DE LA FILIERE VIN, JE TRAVAILLE DEPUIS JUIN 2009 AU CAVEAU DE VENTES DES VIGNERONS DES TERROIRS DE LA NOELLE (GROUPE TERRENA)A ANCENIS ET J'ANIME EGALEMENT UN RESEAU DE MAGASIN OU NOS VINS SONT REFERENCES.