Patrice LE MOING

Tout simplement, j'ai plaisir à travailler, à partager des expériences, des savoir faire, des attitudes gagnantes, collaborer à votre développement commercial et m'engager avec vous aux côtés des vôtres.

Je suis au service de votre satisfaction pour améliorer celle de vos clients et futurs clients

Je suis un partenaire, un équipier positif et bienveillant...

J'ai bénéficié d'une expérience commerciale internationale au service de sociétés prestigieuses et exigeantes, et d'une expérience humaine et relationnelle qui m'a conduit à développer adaptation,curiosité, bienveillance et créativité..

Vous avez des challenges, des équipes à former, ou simplement l'envie d'échanger,... Rencontrons nous...



Mes compétences :

Gestion de sinistres

Management commercial

Marketing

Publicité

Gestion de la relation client

Traduction anglais français

Merchandising

Gestion de projet

Management opérationnel

Gestion des stocks et approvisionnement

Recrutement

Traduction espagnol français

Formation

Transport de marchandises