Patrice LE MOING

Actuellement:

fondateur gérant de la SARL EUREKAVE (Rennes, puis Bruz depuis 2014)



Auparavant:

Co-fondateur de l'entreprise GOLAEM, dédiée à la simulation des comportements humains individuels et collectifs dans les espaces 3D. PDG de GOALEM SA de sa création à fin juin 2010.



Expérience de 1986 à mi 2008 au sein du groupe Capgemini:

Alliances Manager pour la société Capgemini Telecom & Media (1600 pers ): responsabilité des partenariats (tous editeurs de logiciel et constructeurs), lien avec les actions commerciales, contractualisation, veille technologique, innovation.



Actions commerciales, essentiellement à l'export: plates-formes de services à valeur ajoutée, traitement des appels dans les réseaux de nouvelle génération, facturation et gestion de clientèle pour les réseaux. Coordination de la rédaction et défense de propositions.



Encadrement de projets internationaux.



Montage de partenariats avec des constructeurs et des éditeurs.

Marketing: définition des offres aux opérateurs, élaboration de "sales kits", formation des commerciaux.



Responsabilité de l'ensemble des projets de R&D européens, management, maîtrise d'œuvre, interventions lors de conférences internationales.



Actions de communications: journal interne (rédacteur en chef), organisation de réunions pleinières, …



Niveau d'anglais: score officiel TOEIC 940 (/990) en decembre 2005.



Mes compétences :

Business

Business development

Caviste

Comportement humain

Création

Direction d'entreprise

Innovation

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Partenariats

Simulation

Vin