Patrice LE NOAC'H

1994-2000 Constantin associés (deloitte) entre expertise comptable et commissariat aux comptes

2000-2006 Ernst & Young (département PME)commissariat aux comptes de sociétés entrepreneuriales et de filiales françaises de Groupe Etranger

2006 Création du Cabinet REA (Rossini Expertise Audit) au coeur de Paris (Drouot). Actuellement (2010) nous sommes à la recherche d'un collaborateur comptable qui sera en charge de dossier d'expertise (tenue et révision). Une expérience de trois années est nécessaire et la connaissance du logiciel Quadratus compta, paie, bureau, immo est impérative.