Patrice LEEMAN

Dans le domaine de la formation et particulièrement de la sécurité au travail :





Amélioration et sécurisation des postes de travail,analyse des risques, compétences dans la formation et audit sécurité, mise en œuvre et suivi des plans de formation.

Connaissances de la réglementation et des normes de sécurité.(C.H.S.C.T)

Formation relative à la sécurité et à la prévention des risques - S.S.T - INCENDIE - PROCESS-EVAC INCENDIE - AUDIT SÉCURITÉ - C.H.S.C.T - ORGANISATION-HABILITATION ELECTRIQUE - PMS / HACCP - ex...





Mes compétences :

Formation

Prévention

Reglementation

Sécurité

Transport