Patrice LEFRANCOIS

J'ai créé ce cabinet de recrutement en blanchisserie et pressing en 2006.

Aujourd'hui j'ai complété l'activité en créant des guides pour les créateurs d'entreprise dans le secteur de l'entretien des textiles

- créer ou reprendre une blanchisserie, ce qu'il faut savoir

- Créer ou reprendre un pressing, connaissances et outils de décision

- Créer un pressing écologique, ce qu'il faut savoir sur l'aquanettoyage

- Exploiter une laverie automatique, ABC de la performance

- créer un service de repasserie, l'essentiel pour démarrer et développer l'activité

- Au service du teinturier nettoyeur : Connaissance des textiles et détachage

- l'entretien des vêtements EPI, marché, matériels et conditions techniques d'entretien.



Les guides sont vendus sur mon site internet

www.odysoft.fr



Vous y trouverez egalement des offres et demandes d'emploi dans le secteur de la blanchisserie et du pressing.



Actuellement je suis aussi rédacteur en chef de la revue Géroscopie pour les décideurs en gérontologie.



