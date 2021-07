Antoine LEFRANCOIS

Actuellement en recherche d'un emploi à temps complet, je suis intéressé par l'administratif, l'accueil et les services, si vous avez des infos concernant ces secteurs, n'hésitez pas à m'en faire part.



D'autre part, de nature curieuse, je m'intéresse aux nouvelles technologies et aux numériques, je suis toujours intéressé pour découvrir les nouveaux concepts et idées dans ce domaine d'activité qui m'inspire en matière d'innovation et de design...



Pour finir l'environnement est un sujet qui me touche et je me tiens informé par tout ce qui concerne ce secteur qui est en perpétuel évolution face au défi du réchauffement climatique et pollution en tout genre. Dans ce domaine, les techniques se perfectionnent, je me tiens en veille pour évaluer les potentialités du marché et me faire ma propre vision des choses, je suis ouvert au dialogue et prêt à échanger à ce sujet.



bonne journée à vous, à bientôt...



Mes compétences :

Pack office

Windows

Promotion des ventes

Stratégie de communication

Veille économique

Stratégie marketing

Administratif

Innovation

Logistique

Design

Développement durable

Environnement

Énergie renouvelables

Lancement de produits

Esprit d'équipe

Aisance relationelle

Vente