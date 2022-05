Patrice LEGAY

J'ai fondé la société « les concerts à domicile » qui se veut une nouvelle approche du spectacle vivant.



Passionné de musique j’ai créé des ateliers de musique au lycée, en Faculté, au Crédit-Agricole Sa et ai œuvré pour la diffusion de la culture musicale dès que l’occasion s’en est présentée. J’ai eu la chance de profiter de l’enseignement de Mlle Brousse, assistante de Aline van Barentzen au Conservatoire de Paris et d’Alain Motard, concertiste, qui m’ont marqué durablement.



Pianiste amateur, j’accompagne l’ensemble vocal Mélodia et fais connaître la musique d’aujourd’hui en interprétant John Corigliano, Philip Glass, John Cage, Georges Crumb, Arvo Pärt …



Au travers des concerts à domicile mon objectif est de donner

aux musiciens

- La possibilité de se produire en public, voire roder leurs programmes ou préparer des concours,

- de jouer leur répertoire et non celui imposé par les organisateurs,

au public

- de s’offrir du sur-mesure et de vivre un instant d’intimité avec des artistes

- de faire partager son amour de la musique

Se sont produits depuis 2012 des jeunes artistes mais aussi des artistes confirmés tels Isabelle Lessage (violon), Daniel Propper (piano), Honoré Bejin (piano). J'ai reçu des compositeurs tels Lucien Lessage, Antonio Santana.



Expérience professionnelle



J’ai eu au sein de Crédit-Agricole Immobilier la responsabilité du bureau d’étude de « space-planning ». Appuyé par une équipe d'architectes, d’architectes d’intérieur et de logisticiens j’ai conçu et mis en place des concepts d’aménagements et de transferts innovants.

Les activités d’étude d’aménagement et de transfert ont été parmi les toutes premières dans la profession à être certifiées ISO 9001 et ISO 14001. L’activité a également été lauréate du SIMI 2006 dans la catégorie « utilisateur ». Une méthodologie a été développée avec succès pour « aménager/regrouper/déménager » les métiers et les 18000 collaborateurs du Groupe Crédit Agricole, après le rachat du Crédit Lyonnais, sous un délai de 12 à 18 mois.

Les dernières opérations auxquelles j’ai contribuées sont les aménagements et les transferts du LCL sur Villejuif (3000 collaborateurs) et du Crédit-Agricole-SA sur Montrouge (2500 collaborateurs en 2010/2011). Certains mobiliers ont été conçus par le bureau d’étude de CA-Immobilier (mobilier de formation LCL, plan de travail CA-sa, …).

J’ai travaillé avec les grands fabricants et distributeurs de mobiliers et ai profité de l’expertise de la société Creatrickser sur le rôle de l’espace dans les processus d’innovation, et de l’apport de la revue « Office et Culture », véritable base de données des expériences menées dans le monde.



Atelier de musique du Crédit-Agricole

Impliqué dans la vie de l’entreprise, j’ai fondé un atelier de musique. Dans ce cadre, j’ai organisé des concerts en invitant Claude Bolling en trio, Kenny Clarke, Luter, et aussi des week-ends d’improvisation, d’écoute musicale et d’écriture de chansons avec David Jisse, producteur sur France Culture. Une commande a été passée au compositeur Ivan Bellocq qui a écrit une œuvre à la portée de chacun des musiciens de l’atelier.



Lions club

Ancien membre du Club de Montigny les Trois Villages (78) dont j’ai assuré la présidence à 2 reprises.

J’ai organisé plusieurs manifestations dont des concerts, notamment avec la violoncelliste Barbara Marcinkowska, au profit de Sésame Autisme 78, un concours de peinture de 1990 à 1998 puis un marché d’art contemporain, Art Manet, de 1999 à 2011. J’ai accompagné au piano des amis musiciens pour récolter des fonds au profit des maladies d’Huntington.

Je poursuis ma collaboration avec le Lions club en co-organisant des animation musicales au profit des oeuvres du Lions Club et en 2014 un concert "Jeunes Pousses" au Prisme d'Elancourt pour la promotion des jeunes talents.



Conseiller municipal

3 mandats avec en charge la communication et la gestion du site internet



Mes compétences :

Piano

organisation de concerts

Innovation