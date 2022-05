Patrice Legoux. Présentation complète : http://patrice.legoux.org/CV



En 2012, comme consultant freelance, j'ai amélioré les processus de production d’un opérateur historique français de paris dans le domaine hippique, sportif & poker.



En 2010-2011, j'ai réalisé un projet de création d'entreprise visant à être la DSI externalisée de PME.



Chez Bouygues Telecom de 1997 à 2010, j’ai exercé les postes de responsable :

• De la production de services informatiques,

• Du support niveau 3 des infrastructures,

• De l’architecture des infrastructures unix.



Préalablement, chez GSI Télématique de 1992 à 1997, j’étais responsable du site de production de secours de la salle des marchés du Crédit Lyonnais, devenu site de production primaire après l’incendie du siège de mai 1996. J’ai piloté le transfert de la production.



De 1989 à 1992, j’ai été ingénieur système pour la société GSI Distribution, en charge de leurs systèmes de développement ainsi que d’interventions de conseil en clientèle.



J’ai débuté ma carrière chez Souriau, pour qui j’ai réalisé de l’analyse-développement système de 1986 à 1988.



Compétences :

- Responsable IT :

* Gestion d’une production informatique portant sur la moitié du parc de Bouygues Telecom. Mise en œuvre d’ ITIL, de tableaux de bord de pilotage, de services et de contrats de services clients. Renégociation et transformation des contrats de sous-traitance.

* Gestion de centre informatique ; maintien en condition opérationnel d’un centre de secours. Transformation du centre informatique de secours en centre primaire du Crédit Lyonnais (DRP)

* Conception et management d’équipe d’architecture et de support niveau 3 (experts) en infrastructures informatiques. Maintenance HW&MW ; gestion des budgets et des assets.

- Managériales

* Embauche de collaborateurs, management opérationnel d’équipes (N & N-1), promotions, sanctions, licenciement, entretiens annuels, plans de formation, affectation, coaching. Points RH.

* Gestion de sous-traitance en régie ou au forfait ; formulation et réalisation d’appel d’offres impliquant acheteurs et juristes, pilotage par comité, élaboration de tableaux de bord.

- Techniques

* Maitrise du cycle de vie des infrastructures matérielles et logicielles informatiques



Personnalité : « Travaillomane (phase), persévérant (base) » (process comm®), créatif, curieux



Les plus métier de mon expérience et de ma personnalité :

- Innovation managériale & technique, Efficience, Amélioration continue,

- Expert en cycle de vie des infrastructures IT, Alignement SI/Infras, DRP, Capacité d’écoute client, anticipation des besoins

- Organisation, encadrement et coordination des équipes IT, externalisation, infogérance. Négociation et contractualisation



Formations

- Bac Technique série H 1981, Ecole Centrale d'Electronique, Paris,

- Entrepreneuriat (Création d’entreprise Advancia, Economie et Gestion d’entreprise), Management (Process Comm , Coaching, Communication, Gestion de conflits, Finance, Contractuel, Promotion de projets, juridique…), Certifié ITIL V3, Auto-apprentissage Lean & Lean-Six-Sigma

- Langue : Anglais technique.