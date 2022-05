Glamuse.com est un pure player e-commerce proposant les plus belles marques de lingerie, fort de déjà 50 000 clients.



Vous avez du talent ? Rejoignez l'équipe qui a créé la succes-story Boursorama !



CDI et stages ultra motivants à pourvoir :

- IT (plusieurs postes de développeur full-stack/front/back)

- webdesign/graphisme

- comptabilité / contrôle de gestion

- juridique

- achats

- communication / RP

- marketing

- administratif



Plus d'infos surArray