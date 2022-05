Patrice LEGRAND

Commerçant dans l’âme, mon parcours dans la majorité des univers de la restauration m'a permis d’en appréhender tous les aspects et ma formation au sein de l’Académie ACCOR a validé mes compétences en gestion et en management.

Cette expertise m’a permis de saisir l'opportunité d'accompagner un industriel de l'agro-alimentaire dans la préparation, l'ouverture et l'accompagnement de ses points de ventes. Cette mission d’animation et de développement de réseau m’a conforté dans l’idée que la qualité produit et de service, la rigueur et le sens du résultat sont les clés de la réussite.

Homme de terrain et soucieux de l'esprit d'équipe je souhaite, aujourd'hui, apporter cette expertise dans un réseau existant ou en devenir pour accompagner sa croissance.





Mes compétences :

Animation de reseaux

Gestion

Management

Développement de réseau

Restauration

Cuisine

R&D

Restauration commerciale

Formation