Patrice LEHMANN

Responsable de support technique clients, bénéficiant d'une longue expérience R&D dans l'utilisation des silanes, des polymères silylés (hybrides) et des silicones pour le marché mastics et adhésifs et elastomères.

Marché international, bonne connaissance des normes de sécurité au laboratoire chimique.



Mes compétences :

Formation « Green Belt » 6 Sigma.

Maîtrise des outils informatiques

ISO 900X Standard

Recherche et Développement

Génie Chimique

Six Sigma

Lotus Notes

Linux

Microsoft Windows

SAP

SAP CRM

Salesforce.com

Facilité de contact et d'intégration

Grande conscience de la sécurité des processus

Aisance lors d’expression en public,

Aptitude à travailler sans supervision

Microsoft Office (yc MS Access)

Synthetic Resins > Thermosetting Resins > Silicone

Synthetic Resins > Thermosetting Resins > Polyuret

Technical support

Quality Control

Synthetic Resins > Thermoplastic Resins > Acrylic

Chemical Engineering

product information dissemination

Operating Systems

Microsoft Access

