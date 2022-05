Patrice LERFEL

COMPÉTENCES :



Commercial :

- Identifier et définir le besoin d'un prospect, vendre les produits logiciels, matériels et les prestations de services

- Répondre aux appels d’offre



Technique :

- Support avant ventes et après ventes

- Chef produit serveur

- Spécialiste stockage et serveur x86

- Management d’équipe

- Intégration de master, dé-compactage personnalisation de micro-ordinateur en atelier

- Responsable de l’exploitation des réseaux locaux

- Coordination des Sociétés de Services Partenaires

- Formation des commerciaux



Mes compétences :

AVANT VENTES

Vente

INGÉNIEUR TECHNICO COMMERCIAL

Informatique

autonome

Relationnel