Patrice LEROY

Cosma Experts est un réseau d’entrepreneurs de grande expérience, qui interviennent en partenaires des entreprises pour les aider à rationaliser leurs processus d’achats et de gestion de leurs coûts de fonctionnement



Un réseau d’experts hautement spécialisés dans leur domaine



Chaque spécialiste est un expert-métier pointu et reconnu dans une ou plusieurs catégories de dépenses, parfaitement rompus aux spécificités réglementaires, aux facteurs de risque, aussi qu’aux conditions de succès de la catégorie de dépenses abordée.

Sa compétence technique élevée est le fruit d’une longue expérience opérationnelle en entreprise. Réel professionnel de son secteur, il connait parfaitement les prestataires, leurs codes et mode de fonctionnement, la structure de leurs coûts, mais aussi les conditions de marché et le positionnement des différents acteurs.

Autant de compétences et d’expériences complémentaires à celles de leurs clients.



Un partenariat gagnant-gagnant, basé sur l’écoute, l’échange et la confiance



Tout à l’écoute de nos clients, nos experts-métier commencent par analyser avec méthode les processus et coûts de fonctionnement de l’entreprise. A l’issue de cette analyse, ils proposent de mettre en place des solutions opérationnelles pragmatiques, innovantes et sur mesure. Rémunérés aux résultats et totalement indépendants des fournisseurs, nos experts se positionnent en partenaires de croissance de l’entreprise.

Leur regard extérieur et leur capacité à conduire le changement permettent couramment de générer de 100 k€ à plus d’1 M€ d’économies pérennes et sécurisées pour la plus grande satisfaction des dirigeants d’entreprise.



