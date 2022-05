Patrice LEROY

Vivre est la chose la plus rare.

La plupart des gens se contente d'exister.



Oscar Wilde



Volontaire, j’ai un besoin d’agir et d’avancer Je réfléchis avant tout en gardant une intuitivité. Je suis inventif avec des idées nouvelles que je sais mettre en application.

Mes actions sont déterminées par ma volonté et mes objectifs (professionnels / personnels), aidées par mon esprit analytique, mon exigence et mon dynamisme.

J’ai de l’énergie et sais entraîner et fédérer, je favorise l’échange et le dialogue.

Le goût du défi, des résultats et du contact sont pour moi une seconde nature.





Mes compétences :

Gestion budgétaire

Développement commercial

Techniques de vente

Droit du travail

Commerce

Grande distribution

Marketing

Droit commercial

Ressources Hummaines

DYNAMISME COMMERCIAL

Gérer un budget