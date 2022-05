Patrice LEROY

Travailleur social de terrain depuis 35 ans, je suis pleinement investi dans ce que j’entreprends, attaché au travail d’équipe, à un service proche des usagers et respectueux de chaque personne, en particulier des plus fragilisées.

Mes compétences et mon énergie sont au service d’organisations qui défendent les valeurs et les exigences éthiques d'une économie sociale et solidaire.

Je suis aujourd’hui engagé en tant que Cadre d’Intervention Social à l’IME Trévidy de la Fondation Massé-Trévidy.



Mes compétences :

Gestion de projet

Travail en équipe

Relations humaines