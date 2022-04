Jean François LE GUENNEC

Manager confirmé et polyvalent, j'ai acquis une expérience transversale dans la direction générale, la gestion de structures et de projets, l'analyse de situations et la mise en œuvre de solutions d'amélioration.

Mon parcours m'a permis de développer des compétences dans les domaines suivants :

- élaboration et mise en œuvre de stratégies de développement

- négociation avec les élus et les partenaires institutionnels et économiques

- direction administrative et financière

- management des ressources humaines

- communication et marketing

Diplomate, curieux et organisé, je souhaite m'investir dans un nouveau projet en apportant mon énergie et mes compétences



Mes compétences :

Gestion de structure

Montage de projet

Recherche de financement

Organisation d'évènements

Marketing

Analyse

Étude de faisabilité de projets

Communication événementielle

Communication institutionnelle