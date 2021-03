Yann LE GUENNEC

En poste depuis 1999 au sein du Groupe Chèque Déjeuner devenu en janvier 2015 le Groupe Up, j'y ai exercé depuis les fonctions suivantes:



- Chèque Déjeuner (co-leader du marché des titres restaurant) : Délégué Régional Grands Comptes puis Directeur Régional Paris Idf.



- Les Goélands (Transport et logistique sécurisés) : Directeur des Ventes puis Responsable des Opérations



- Telfix (n°2 de la télémise à jour Vitale) : Directeur Commercial



- Rev & Sens (Spécialiste et leader des titres et carte à vocation culturelle): Directeur Commercial pour les titres "Le Chèque Lire, le Chèque Disque et le Chèque Culture" et la Carte Scènes & Sorties.