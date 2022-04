Florence KAMDEM

Conquérante à vos côtés, je mets à votre disposition des outils d'analyse et d'aide à la décision pour vous permettre d'optimiser votre politique sociale et salariale.



Avec près de 20 ans de fidélité à ce Groupe "pas comme les autres", j'ai la triple responsabilité suivante :

- de près de 3000 autres salariés, par mon statut d'Associée au capital du Groupe Coopératif Up (anciennement Groupe Chèque Déjeuner),

- un portefeuille clients composé de 70 clients Grands Comptes à chouchouter (plus de 20 millions d'€ de volume d'émission en titres Chèque Déjeuner),

- un portefeuille de prospects à conquérir.



Au plaisir de découvrir votre environnement de travail et vous accompagner dans vos missions RH,

Excellente journée,

Florence



Mes compétences :

Audit

Commercial

Conseil

Fidélisation

Fidelisation clients

Négociation

Optimisme

Politique

Prospection

Ressources humaines

Vente