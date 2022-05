Patrice LINARD

En phase de reconversion choisie, je suis à la recherche d'un poste de Préventionniste, de responsable ou auditeur sûreté - sécurité.

Fort d'une expérience de 20 ans à la Brigade des sapeurs pompiers de paris, j'ai suivi un parcours classique de sapeur à chef de garde d'incendie. En tant que chef de centre d'incendie et de secours jusqu'au mois de juin 2015, j'ai dirigé 52 personnels tant sur intervention qu'au quotidien. Détaché de la BSPP, j'occupe désormais un poste au COGIC ( centre opérationnel de gestion de interministérielle de crise - DGSCGC).

Parallèlement, afin d'approfondir mes connaissances, mon expérience terrain et pour améliorer les formations que je dispense au profits de divers publics, j'ai complété mes formation dans le domaine de la santé et la sécurité au travail (CTINSAT, monitorat PRAP et STT...), de l'incendie (PRV2, RCCI, CT INSSI...) et de la gestion des risques (cycle court).



Mes compétences :

Secourisme

Prévention

Santé et sécurité au travail

Gestion du risque

Relationnel

Audit sécurité

Sécurité

Prévention et gestion des risques

Management

Risques technologiques