Véronique MARKOVIC

Après des études et une expérience de plusieurs années dans les Assurances, je me suis formée au graphisme. Pendant deux ans, j'ai mis en page des livres et des catalogues pour un éditeur, en statut salarié puis en free-lance. Aujourd'hui, je continue ma reconversion en me formant à la création de sites Internet et au référencement afin de répondre à une demande déjà existante et développer l'activité de l'entreprise familiale, GSRI, société de conseil et maintenance informatique.



Mes compétences :

Assurances

Graphisme

maquette

Stratégie digitale

Création de site web