Patrice LIVONNET

Diplômé de l’Ecole Supérieure de Fonderie avec 14 ans ans d’expérience dans la métallurgie, je recherche un poste de Direction technique ou chargé d’affaires.



Après un parcours technique au sein de bureau d'études et méthode, je continue maintenant dans une voie plus managériale, la production.

Responsable de production 30 personnes ( 3 sites),avec mes équipes de techniciens et ingénieurs, je supervise la planification, l'ordonnancement, les achats, le recrutement, la maintenance, l'usinage et le bureau d'étude.

Ces fonctions m’ont permis de développer mes qualités relationnelles et managériales.

Mes compétences métallurgiques et process me permettent de faire évoluer l'ensemble de l'entreprise vers des pièces plus techniques et augmenter leurs rentabilités.

Maîtrisant l'ensemble des 5 process de l'atelier, je suis l'interlocuteur technique des donneurs d'ordres des secteurs de l'Industrie et du Nucléaire.



Mes compétences :

Chargé d'affaire

Fonderie

Management

Métallurgie

Moulage

Nucléaire

Process

Recherche

Supervision