Patrice LOUAISEL

Psychosociologue de formation (D.E.S.S de Psychologue du Travail) après une maîtrise de psycho sociale

30 ans d'expérience de l 'insertion et de l'orientation professionnelle via l'ANPE, l'AFPAR, l'ANT, la fonction personnel et les centres de formation,



15 ans comme guide culturel à mon compte sur une dizaine de sorties culturelles (histoire, religions, traditions, marches sur le feu, cavadees etc...)



30 ans d'étude de l'astropsychologie (enseignement, recherche)

Fondateur de plusieurs associations : Terre des Hommes Réunion, "Coll'air", Association "Train Réunion",

et aujourd'hui "Les Amis de l'Histoire", "Respa seul" et "Réunisel"



Mes compétences :

Étude de l'astropsychologie

Droit du travail

création d'association