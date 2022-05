Stephanie CALLIGARO

Titulaire d'un D.U.T. de génie biologique option agronomie, je me suis spécialisée dans la gestion de paye depuis mai 2013. J'ai ainsi obtenu un titre professionnel de gestionnaire de paye en avril 2014, suite à une formation en alternance sur 1 an à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion.

Vous souhaitez vous délester totalement ou partiellement de ces missions pour vous consacrer davantage à votre coeur de métier ? Rigoureuse, consciencieuse et très professionnelle, je suis la personne qu'il vous faut. Si vous me donnez l'opportunité de me familiariser peu à peu avec la paye et les déclarations sociales, je saurai m'investir pour votre entière satisfaction et la pérennité de votre structure.



Mes compétences :

Tri et classement de documents

Accueil physique et téléphonique

Bases en comptabilité et gestion

Traitement de texte et tableur

Facturation

Droit du travail